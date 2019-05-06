السعودية تطلق مشروع ترجمة صلاة التراويح للجاليات المسلمة في أنحاء العالم

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الإثنين مشروع ترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

مخصص لصلاة التراويح في شهر رمضان حسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

حيث ستبث صلاة التراويح يوميا من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وهذا بهدف نشر علوم القرآن الكريم ومعانيه العظيمة، لغير الناطقين باللغة العربية من الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، خلال شهررمضان.

والجدير بالذكر أن الترجمة ستكون باللغة الإنجليزية من المسجد الحرام على قناة القرآن الكريم.

في حين أن الترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين الشريفين.

هذا الى جانب أن عددا من القنوات الفضائية، تشارك في النقل المباشر لهذه الترجمة كالمتبع سنوياً.

إضافة للعديد من المواقع الإلكترونية، التي ستقوم بنقل مباشر ومسجل لهذه الترجمة.