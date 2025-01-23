السعودية تعتزم إستثمار 600 مليار دولار في أميركا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، فقد أجرى ولي العهد السعودي مكالمة هاتفية مساء أمس الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أشار من خلالها إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة من شأنها أن تخلق ازدهاراً اقتصادياً غير مسبوق، يمكن للمملكة الاستفادة منه عبر الشراكة الاستثمارية.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

في الوقت ذاته عبّر الرئيس الأميركي ترامب عن شكره وتقديره للقيادة السعودية، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بما يعزز مصالح البلدين.

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