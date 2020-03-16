السعودية تعلق الدوام بمقرات العمل الحكومي بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السعودية تعليق الحضور بمقرات العمل الحكومي إبتداءً من اليوم الإثنين.

وأفادت الحكومة السعودية، أمس الأحد نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن قرار تعليق الحضور بمقرات العمل الحكومي، لمدة 16 يوما ابتداءً من اليوم.

واستثنت الحكومة السعودية الإجراء في القطاعات الأمنية، العسكرية، والصحية والتعليمية.

هذا وقررت السعودية في وقت لاحق غلق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية بجانب إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

ومنعت كذلك التجمعات في الأماكن العامة كإجراءات وقائية من تفشي فيروس كورونا.