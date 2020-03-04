السعودية تعلن إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا.

وجاء هذا القرار بعد انتشار فيروس كورونا، والذي أحدث الطوارئ في العديد من الدول.

على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى انتفت الأسباب التي دعت إليه.

وأضاف بيان وزارة الداخلية السعودية،أن هذا القرار الوقائي جاء ضمن التدابير الإحترازية التي قامت به المملكة للحد من انتشار الفيروس.

للتذكير، كانت السلطات السعودية قررت تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.