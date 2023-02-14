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الرياضة

السعودية تعلن استضافة كأس العالم للأندية 2023

بقلم عزيز طالبي
السعودية تعلن استضافة كأس العالم للأندية 2023
السعودية
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في بيان له أن السعودية ستستضيف رسميا كأس العالم للأندية 2023.

كما نشر الاتحاد السعودي، عبر صقحته الرسمية على “تويتر” صورة للعلم السعودي. إلى جانب رمز الفيفا، وابدى ترحيبا منقطع النظير بالأندية التي ستتأهل للمشاركة في الطبعة معنونا :”مرحبا بالجميع”.

يذكر. أن الطبعة الماضية فاز بها فريق ريال مدريد في النهائي الذي جمعه بنادي الهلال السعودي الذي كان الحصان الأسود في البطولة بحكم تأهله لأول مرة في تاريخه إلى المحطة الأخيرة من العرس الكروي.

رابط دائم : https://nhar.tv/af0wy
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