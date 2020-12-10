السعودية تعلن اعتماد لقاح كورونا “فايزر-بوينتك”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الخميس، موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر- بيونتيك” لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وجاء ذلك، لتتمكن الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر”، ليكون أول لقاح تقره السعودية.

وذكرت الهيئة السعودية أن عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، التي أوضحتها التجارب والدراسات السريرية.

وكذا التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج.

بالإضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد “GMP”، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وحول موعد وصول اللقاح، والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أنه وبناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الوصية المعنية باجراءات الاستيراد.

وأشارت الهيئة، إلى إن وزارة الصحة السعودية ستعلن عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.