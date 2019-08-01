السعودية تعلن الأحد 11 أوت عيد الأضحى

أعلن المرصد الفلكي في السعودية عن رؤية هلال شهر “ذي الحجة”،اليوم الخميس.

وسيكون غدا الجمعة 2 أوت، غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 10 أوت، وعيد الأضحى، يوم الأحد الـ 11 من شهر أوت الجاري.

كما حددت اللجنة الفلكية السعودية في المملكة موعد عيد الأضحى لهذا العام، وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة.

حيث أعلنت أن غرة شهر ذي الحجة سوف توافق غدا الجمعة 2 أوت2019، واليوم الخميس هو آخر أيام شهر ذي القعدة 1440.

ويترتب على ذلك أن يكون يوم وقفة عرفة الذي يحل في التاسع من ذي الحجة موافقا ليوم السبت 10 أوت، ويكون الأحد 11 أوت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك