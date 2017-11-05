السعودية تعلن الحرب على الفساد

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السعودية تعلن الحرب على الفساد
بقلم ياسين هني

اعتقلت السلطات السعودية مساء أمس السبت11 أميرا و38 وزيرا ونائبا حاليين وسابقين بينهم الملياردير المعروف الوليد بن طلال وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد.

ونصت أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء وزير الحرس الوطني، ووزير الإقتصاد، إضافة إلى قائد القوات البحرية.

ويأتي هذ في إطار حملة تشنها المملكة لمحاربة الفساد، ومحاولة لاسترجاع أصول الأموال الضائعة.

اسماء الموقفين حتى الان

الوليد بن طلال الملياردير

متعب بن عبدالله الحرس الوطني

تركي بن عبدالله  امير الرياض

تركي بن ناصر والد رئيس النصر

الوليد البراهيم  mbc

خالد التويجري  الديوان الملكي

عادل فقيه  التخطيط الاقتصاد، امانة جدة

عمر الدباغ  هيئة الاسثمار

صالح كامل وابناءه

ابراهيم العساف  المالية

الطبيشي  المراسم الملكيه

بن لادن  المقاول المعروف

سعود الدويش stc

خالد الملحم  الخطوط السعوديه

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التعليقات (1)

  • fakou

    la3kouba lina, mais dans les reves

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