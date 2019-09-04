السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة وفتح باب استصدار التأشيرات

أعلنت السلطات السعودية عن انطلاق موسم العمرة لموسم 1441 مع بداية شهر محرم.

فاتحة المجال أمام الراغبين في أداء المناسك لزيارة البقاع المقدسة.

بالرغم من تواجد آلاف الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لم يغادروا بعد.

وذلك في إطار نظرة المملكة 2030، أين تسعى إلى رفع عدد المعتمرين حتى هذه السنة إلى 30 مليون حاج ومعتمر.

وفتحت المملكة العربية السعودية موسم العمرة في وقت مبكر، على غرار الموسم الماضي، لإعطاء فرصة أكبر.

ومتسع من الوقت للمعتمرين من مختلف بقاع العالم لزيارة الكعبة وأداء المناسك، في وقت لا يزال ديوان الحج والعمرة الجزائري.

لم يصدر بعد دفتر الشروط المُعتمِد والمُنظِّم لنشاط الوكالات السياحية المؤطرة للمعتمرين.

والذي تنتظره كل الوكالات السياحية بفارغ الصبر لمباشرة تحضيراتها للموسم.

وقدمت المملكة العربية السعودية تاريخ افتتاح موسم العمرة إلى شهر محرم، بعدما كان الافتتاح في شهر صفر.

كما تم تأخير غلق الموسم إلى غاية بداية موسم الحج مع نهاية شهر شوال.

حيث باشرت السفارات السعودية عبر مختلف بلدان العالم منح تأشيرات العمرة.

كما فتحت وزارة الخارجية السعودية النظام الخاص بمنح التأشيرات.

وكان أصحاب الوكالات السياحية قد تساءلوا عن مصير العمرة في حال تطبيق نظام محرّك الحجز المركزي.

الذي يفرض عليهم تسديد كل مستحقات العمرة إلكترونيا، وهي الخدمة غير المتوفرة في النظام البنكي الجزائري.

الأمر الذي سيعقِّد مأمورية أصحاب الوكالات في حال عدم تدخل الجهات المسؤولية لإيجاد حلول لهذا المشكل.

وقال مدير العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة، علي شعباني، في اتصال سابق مع «النهار».

إن الديوان سيعمل على حل كل الإشكالات التي تتعلق بموسم العمرة من خلال دفتر الشروط المقبل. مؤكدا أن الجزائريين سيعتمرون في جميع الحالات.

وأن الديوان سيحرص على إيجاد الحلول لأي إشكال قد يعترض موسم العمرة.

واشترطت وزارة الحج السعودية الشروع في العمل بنظام محرك الحجز المركزي للحج والعمرة، انطلاقا من الموسم الجاري للعمرة.

والذي يفرض على كل الوكالات ومؤطري المعتمرين عبر العالم، ضرورة التسجيل وحجز الفنادق .

وإيجار حافلات النقل والتأشيرات والإعاشة عبر نظام الحجز.

هذا الأخير الذي يشترط الدفع الإلكتروني لهذه الخدمات قبل السماح باستصدار التأشيرة لأي معتمر أو وكيل سياحي.