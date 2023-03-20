السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال الأعداد المليونية في رمضان

أعلنت السعودية، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، جاهزية كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي بالسعودية، في رمضان.

وقال السديس إنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك ضمن إستعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك. مشيرا إلى أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة. وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها. وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة. باستخدام أحدث التقنيات، و ذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما”.

كما أشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية. و التي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها و وحداتها، لتقديم أرقى وأفضل الخدمات”.

واختتم السديس بأن رئاسة شؤون الحرمين تسعى إلى تكامل الخدمات و التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة”.

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