السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، جاهزية جميع منافذها الدولية لاستقبال حجاج موسم عام 1447 هجري، مؤكدة تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، إنها أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية. والبرية والبحرية، بما يضمن دخولهم بكل يسر وطمأنينة” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت المديرية على “سخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج”

كما أوضحت أن هذا التسهيل يتم من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة للتحدث بلغات الحجاج المتعددة.

