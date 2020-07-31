السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن خلو المشاعر المقدسة من إصابات فيروس كورونا.

وجاء في وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المملكة سجلت 1686 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن المشاعر المقدسة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

هذا ونظمت السعودية موسم الحج لهذا العام في ظروف استثنائية، مع انتشار جائحة فيروس كورونا عبر العالم.

وسخرت السلطات السعودية، إمكانيات ضخمة لضمان نجاح العملية في أحسن الظروف الصحية.

وأنهى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة، اليوم الجمعة، بعد أن أتموا رمي جمرات العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.