السعودية تعلن عن تسجيل حالتين جديدتين لفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، ان الحالة الأولى تتعلق بمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين، والحالة الأخرى تتعلق بمواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر الغمرات.

وأكدت الوزارة السعودية أن كلا الحالتين لم تفصحا عند المنفذ بتواجدهما في إيران.

ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للمصابين بكورونا في السعودية إلى 7 حالات.

هذا وكشفت صبيحة اليوم وزارة الصحة السعودية أن 128 شخصا أفصحوا عن تواجدهم بإيران خلال الفترة الماضية.

ووجهت وزارة الصحة السعودية تشكرات لمبادرتهم هذه، داعية من لم يتقدم بالإفصاح إلى القيام بذلك خلال المهلة المحددة حتى نهاية نهار اليوم السبت.