السعودية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

‏‎أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا قررت يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وجاء قرار المحكمة العليا السعودية بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال. مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه. وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر. والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.