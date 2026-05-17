السعودية تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية اليوم الأحد، أن غدا الاثنين 18 ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة، والثلاثاء 26 ماي هو يوم وقفة عرفات الموافق للتاسع من ذي الحجة، ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد. وطالبت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل الشهادة.

وأكدت المحكمة، في بيان لها، أن هذا الإعلان يحدد مواعيد الحج والعيد رسميا في المملكة العربية السعودية، ويعدُّ مرجعا أساسياً لمعظم الدول الإسلامية.

ويعتمد تحديد بداية الشهور الهجرية في المملكة على الرؤية الشرعية للهلال، وفق المنهج الفقهي المتبع في المحكمة العليا.