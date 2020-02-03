السعودية تعلن نتائج الفحوص على طلابها القادمين من ووهان الصينية

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، نتائج الفحوصات المخبرية على الطلبة السعوديين القادمين من ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة، أن نتائج الفحوصات الأولية للطلبة الـ10 السعوديين، جاءت سلبية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم عزل الطلاب إحترازيا لمدة 14 يوما، تحت الإشراف الطبي.

وأعلنت الوزارة سابقا، أنها إستقبلت 10 طلبة سعوديين، تم إجلائهم من ووهان الصينية بطائرة خاصة إلى السعودية، أمس الأحد.

وطمأنت وزارة الصحة السعودية، المواطنين والمقيمين في السعودية، أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي إصابة في السعودية، بفيروس “كورونا” الجديد.