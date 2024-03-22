السعودية تعول بناء أول مدينة ترفيهية “دراغون بول”

سيتم بناء أول مدينة ملاهي في العالم مستوحاة من عالم المانجا اليابانية الشهيرة وسلسلة الرسوم المتحركة Dragon Ball. في مدينة مستقبلية في المملكة العربية السعودية مخصصة للترفيه.

كما لم يتم تحديد التاريخ المخطط لافتتاح هذه المدينة الترفيهية التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ولا تكلفتها. كما هو الحال عمومًا بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة العربية السعودية.

وتقع الحديقة بالقرب من الرياض، وستضم سبع مناطق مختلفة من عالم دراغون بول وحوالي ثلاثين منطقة جذب. مستوحاة من منزل السلحفاة الرائعة وشركة الكبسولة وكوكب بيروس.

وسيكون هناك أيضًا فنادق ومطاعم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة القدية للاستثمار. نشره أيضًا الاستوديو الياباني Toei Animation، منتج الرسوم المتحركة الخاصة بالامتياز.

كما تسببت وفاة مبتكر Dragon Ball أكيرا تورياما في الأول من مارس عن عمر يناهز 68 عامًا. في موجة من المشاعر العالمية، مما يعكس الشعبية الهائلة التي لا تزال قائمة لعمله.

وتم نشر Dragon Ball لأول مرة في عام 1984. وهي واحدة من أكثر المانغا مبيعًا على الإطلاق وقد أنتجت عددًا لا يحصى من مسلسلات الأنمي والأفلام وألعاب الفيديو.

كما يروي الفيلم مغامرات سون جوكو، وهو شاب معجزة في الفنون القتالية. يبحث عن سبع كرات بلورية لمساعدته وحلفائه في حماية الأرض من الأعداء الأشرار.

وتعد مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الفرعونية لبرنامج “رؤية 2030” السعودية. لتطوير صناعة السياحة على أراضيها وتقليل اعتماد اقتصادها الكبير على الهيدروكربونات.