السعودية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الصهيونية

أغلقت السلطات في السعودية، اليوم الثلاثاء، مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من الكيان الصهيوني، حسب قناة 13 الصهيونية.

ونقل موقع “عرب48″، عن القناة التلفزيونية، إن طائرة ستتجه إلى دبي، ممنوعة من الإقلاع من مطار بن غوريون.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية صهيوينة إلى دبي، في نهاية نوفمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحافية حينها أن الموافقة السعودية، تشمل ضوءًا أخضر بعبور الطيران الصهيوني، عبر الأجواء السعودية.

للإشارة، فإنه وبعبور الطيران الصهيوني فوق الأجواء السعودية، تنخفض مدة الطيران بين الكيان الصهيوني والإمارات إلى أقل من 3 ساعات، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.