السعودية تفرض غرامات وعقوبات على المخالفين في الحج

بدأت وزارة الداخلية السعودية تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر من 2 إلى 20 جوان.

وتُطبق العقوبة على أن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية. والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني. ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام. بأنظمة وتعليمات الحج “لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة”.