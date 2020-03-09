السعودية تقدم دعما بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعما ماليا، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لمنظمة الصحة العالمية، قصد مكافحة كورونا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، أن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أكد في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية أن هذا التوجيه يجسد الدور الإنساني النبيل للسعودية.

كما يعكس هذا التوجه، حرص السعودية على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي، لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمّن المتحدث هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وأشار أنها تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.