السعودية تقدم منح مجانية للطلبة الجزائريين

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرض منح دراسية مجانية طويلة المدى في طوري الماستر و الدكتوراه بجامعات السعودية. تحت وسم ” ادرس بالسعودية”

وجاء في مراسلة الوزارة الموجهة لمديري المؤسسات الجامعية”. يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت عرض منح دراسية مجانية طويلة المدى في طوري الماستر و الدكتوراه”.

وللمشاركة في منحة أدرس في السعودية”، دعت الوزارة الطلبة المعنيين للتسجيل في الرابط التالي:https://studyinsaudi.moe.gov.sa.

كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تمتد إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الجارية. ليتم بعدها اعداد القائمة الخاصة بالمعنيين للشروع في الدراسة بالجامعات السعودية.