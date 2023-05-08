السعودية تقدم هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري

قدم خادم الحرمين الشريفين للمملكة العربية السعودية هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري متمثلة في 50 طن من التمور الفاخرة.

وجرت مراسيم التسليم اليوم في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر لحضور سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر عبد الله ناصر البصيري رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي،وأيضا كل من ممثل وزارة المالية. ووفد عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية.

وحسب بيان الهلال الاحمر الجزائري عبر حسابه على الفيسبوك اللقاء كان فرصة لدعم العلاقات التي تجمع الهلال الأحمر الجزائري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية. وذلك في المجال الإغاثي والإنساني، وكذا البحث في سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

من جهته أشاد السفير السعودي بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بالجزائر.