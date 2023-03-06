السعودية تقدم 5 مليارات دولار للبنك المركزي التركي

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الاثنين إن السعودية قدمت 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي التركي.

ووقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب اليوم الاثنين، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.

وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو، نقلاً عن بيان.

وكانت المملكة قد قدمت مساعدات وأطلقت جسراً جوياً لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

ووقعت السعودية عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال سعودي (48.8 مليون دولار).