السعودية تقرر تعديل أوقات التجول خلال رمضان من الـ9 إلى 5 عصرا

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السعودية تقرر تعديل أوقات التجول خلال رمضان من الـ9 إلى 5 عصرا
بقلم فوزية.م

أفادت سفارة السعودية بالجزائر، اليوم الثلاثاء عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا.

وأفادت السفارة، في بيان لها، أنه يسمح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم.

كما يسمح بخروج سكان المدن والمحافظات من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط.

واضاف المصذر أن السلطات تواصل استمرارها بمنع سكان الاحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.


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