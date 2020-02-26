السعودية تقرر منع المعتمرين وزوار المسجد النبوي الأجانب من دخول أراضيه

أعلنت السلطات السعودية عن قرارها بمنع دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي من الأجانب إلى أراضيها.

ونقلت برقية لوكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة خارجية الرياض أن الجهات الصحية المختصة في السعودية قررت اتخاذ اجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا.

وجاء في بيان الخارجية السعودية أن حكومة المملكة تحرص على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.

وأوضح البيان أنه بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية.

وقال البيان إن الإجراء الأول يتمثل في تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

كما تقرر أيضا تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً.

وشدد البيان على أن

السعودية تؤكد بأن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.