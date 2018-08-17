السعودية تمنح التحالف الدولي 100 مليون دولار للقضاء على “داعش”

قدمت السعودية دعما ماليا بمبلغ 100 مليون دولار، لصالح التحالف الدولي، من أجل التصدي لمخططات تنظيم “داعش” الإرهابي.

في المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي شمال شرق سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه المساهمة تعد الأكبر للتحالف لصالح المناطق المحررة في سوريا.

وهي أيضا إمتداد للعهد الذي قطعه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي المنعقد في جويلية الماضي ببروكسل.

وأضافت الوكالة، أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مثل مدينة الرقة، التي دمرها الإرهابين