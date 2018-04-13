السعودية تمنح تأشيرات حج لعائلات ضحايا الطائرة

كشف محمد بن أحمد بن صالح، أستاذ وإمام جامعةمحمد بن سعود بالرياض،عن تخصيص تأشيرات لعائلات ضحايا الطائرةلتأدية مناسك الحج.

الامام السعودي، وخلال إلقاء كلمة بمناسبة افتتاح جامع “كتشاوة” اليوم الجمعة، رسميا بحضور وزراء وديبلوماسيين أجانب، قال إنه وخلال الزيارة التي قام بها لعائلات الضحايا في ولاية عين الدفلى،

قام بتقديم تأشيرات الحج لعائلات ضحايا الطائرة العسكرية.

للإشارة فقد سقطت طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري بعد لحظات من إقلاعها،

وتم تسجيل إستشهاد 257 من الركاب العسكريين وعائلاتهم،و10 من طاتقم الطائرة.