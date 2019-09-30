السعودية تمنح عمرة لأهالي ضحايا حريق مستشفى الوادي

خصّصت السعودية، عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا، حريق، مستشفى الأم والطفل بولاية الوادي.

وجدّد السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني، تعازيه لأهالي الضحايا، راجيا من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وجاء في منشور السفير”على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد”.

“ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان”.

وكان، من جهته،والي الوادي عبد القادر بن سعيد، قد إستقبل، أهالي ضحايا محرقة مستشفى الأم والطفل بشير بن ناصر بالوادي.

وخلال مراسيم الإستقبال خصّص الوالي عمرة لكل آباء وامهات الرضع المتوفيين في حريق دار الولادة، الذي خلف وفاة 8 رضع.

للإشارة، شب صبيحة الثلاثاء الماضي،حريق بمستشفى الأم والطفل مخلفا وفاة 8 رضع حديثي الولادة، وانقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.