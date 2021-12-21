السعودية تنطلق في تلقيح الأطفال ضد كورونا إبتداءً من اليوم

أعلنت السلطات الصحية في السعوية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها بتويتر: “بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله”.

وأضافت الوزارة: “والأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس”.

كما نشرت الوزارة، صورة أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد-١٩”.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

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منظمة الصحة العالمية: 2022 عام نهاية كابوس كورونا

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تفاؤله بنهاية كابوس كورونا عام 2022، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. كما قال غيبريسوس، إنه مع اقتراب أعياد نهاية العام، من الأفضل إلغاء الفعاليات الآن والاحتفال في وقت لاحق. ويأتي تصريح المديري العام في الوقت الذي يجتاح فيه المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مختلف دول العالم. حيث تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية. كما أشار مدير منظمة الصحة العالمية، بخصوص انتشار “أوميكرون”، إلى إنه لا يوجد دليل على أن المتحور أسرع انتشارا من المتحور دلتا.

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