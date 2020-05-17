السعودية تنفي استئناف الرحلات الجوية

الوطني
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السعودية تنفي استئناف الرحلات الجوية
بقلم معين تيت

نفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، ما راج مؤخرا حول استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من جوان المقبل.

وقالت الخطوط السعودية في بيان صادر عنها ردّت فيه عن عدة استفسارات، إنها علّقت الرحلات الجوية الداخلية في ظل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

مضيفة بأنه يمكن الحجز عبر رحلاتها من خلال تطبيقها خلال شهر جوان المقبل، لكن الرحلات لم تبدأ بعد، وفي حالة استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك.

يذكر أن تعليق الرحلات في السعودية بدأ منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف سلطات البلاد.

علما أن السعودية تعرف منحى تصاعديا في عدد الإصابات بكورونا، حيث سجلت أمس 2840 حالة جديدة فيما تمّ تعافي 1797 مريض ووفاة 10 أشخاص.


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