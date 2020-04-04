السعودية تنفي مزاعم روسية.. لسنا وراء أزمة ‏أسعار النفط

رد وزير الخارجية السعودي على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام نقلته عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت فيه ان هذا الاخير حمل السعودية مسؤولية انخفاض أسعار النفط.

وكذّب وزير الخارجية السعودي أن يكون من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك +.

كما نفى المسؤول السعودي أن تكون بلاده تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.

وقال وزير الخارجية السعودي

‏إن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن انسحاب بلاده من الاتفاق غير صحيح، مضيفا أن روسيا خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع موسكو بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق.

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