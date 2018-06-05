السعودية تنفي منع الفنانة لطيفة من أداء مناسك الحج والعمرة

نفت السفارة السعودية بتونس، أنّ خبر منع الفنانة التونسية من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة لا أساس له من الصحة.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية، بأن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي، والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

فإن المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “وإذ تؤكد السفارة بأن ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنياً (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا.

وبإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت”.

1- توضح سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسيه بأن المواطنة التونسية / لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم الي المملكة لأداء مناسك العمرة . فان المذكورة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمره . — السفارة في تونس (@KSAembassyTN) June 5, 2018