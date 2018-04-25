السعودية تهدي محمد صلاح قطعة أرض بمكة المكرمة 

قررت السلطات السعودية، اهداء الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قطعة أرض بمكة المكرمة.

وكشف رئيس نائب المجلس البلدي لمكة، فهد الروقي: “السعودية قررت اهداء صلاح، قطعة أرضية، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي”.

وتابع: “هذه الهدية، هي دعم للشباب القدوة، أمثال محمد صلاح، وهي اعتزاز بأخلاقه، وهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمح في بريطانيا”.

يذكر أن محمد صلاح، تمكن في أول موسم له في البريميرليغ، من تسجيل 31 هدف، وصناعة 15، متفوقا على نجم توتنهام هاري كين، صاحب الـ25 هدف.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” لسنة 2018، منذ أيام فقط، وقاد صلاح ليفربول للفوز على روما بخماسية في نصف نهائي رابطة الأبطال.

ويتجه صلاح بخطى ثابتة رفقة فريقه ليفربول، إلى نهائي المنافسة الأوروبية.