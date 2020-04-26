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السعودية توضح قرار الرفع الجزئي لحظر التجول

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السعودية توضح قرار الرفع الجزئي لحظر التجول
بقلم نادية بن طاهر

أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، على ضرورة الإبقاء على منع التجول الكامل لـ24 ساعة في مدينة مكة المكرمة.

وقال الشلهوب، في مؤتمر صحفي: “ضرورة استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر”.

وأضاف ذات المتحدث: “تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر”.

وأعلنت السعودية رفعا جزئيا لحظر التجول في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع إبقاء حظر التجول 24 ساعة بمكة.


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