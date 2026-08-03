السعودية تُعزي الجزائر في حادث انقلاب حافلة ببومرداس

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس.

وتضمنت رسالة التعزية حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة ..”سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل. ويحفظ الشعب الجزائري من كل سوء ومكروه.

كما تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من أخيه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس.

وأعرب محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس ولأسر المتوفين. عن بالغ التعازي وصادق المواساة سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين. والشفاء العاجل لجميع المصابين.

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