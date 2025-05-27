السعودية تُعلن الجمعة 6 جوان أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء 28 ماي 2025، هو غُرّة شهر ذي الحجة، على أن يكون يوم وقفة عرفة الخميس 5 جوان، وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 جوان.

وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي. خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه: “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الثلاثاء. للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هـ. وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله. ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194/ هـ). فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 12 / 1446هـ، الموافق للثامن والعشرين من شهر ماي 2025م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ. والوقوف بعرفة يوم الخميس 9 / 12 / 1446هـ ، الموافق للخامس من شهر جوان، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه”.