السعودية تُعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة

بدأت السعودية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، اعتبارا من فجر اليوم الأحد.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، تتيح المرحلة الثانية، الحصول على 4 أنواع من التصاريح.

وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

وشددت الوزارة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأوضح ذات المصدر، إن المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة، ستشهد أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى.

وسيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة.

كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بنسبة 75 بالمائة من الطاقة الاستيعابية.