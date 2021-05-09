السعودية تُعلن عزمها إقامة شعيرة الحج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج للعام الجاري 1442 هجري.

وقالت الوزارة إن “المملكة تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجرية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج”.

مضيفة إن ذلك سيتم وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”.

وتابعت الوزارة، بأنه “سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”.

ولم تذكر الوزارة إذا كانت ستسمح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المقيمين بالمملكة مثل العام الماضي.