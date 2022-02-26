السعودية تُفرج عن قواعد أداء العمرة في رمضان

أعلنت السلطات السعودية عن إمكانية حجز موعد لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم عبر تطبيق “توكلنا” الإلكتروني.

وحسبما نقلته وسائل إعلام سعودية، فإن تطبيق “توكلنا” الإلكتروني يتيح حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم . عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيرا تحت مسمى “بوابة المناسك”.

وأضاف المصدر، أنه بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة. والتي تضمنت 12 زمنا طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

وأشارت أمس الجمعة، إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك تشهد الحجوزات إرتفاعا منذ بدء إتاحة الحجوزات. فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاما خفيفا مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك. يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

يذكر أنه وبعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف، يعود الأطفال من فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بحسب ما كشفته أمس الجمعة، وزارة الحج والعمرة السعودية عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

وقد ذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة في “تويتر”: ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق. مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق “توكلنا”، وذلك لسلامتهم