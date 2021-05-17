السعودية تُلغي الحجر لزوارها الملقحين ضد كورونا وتُمدد قيود السفر إلى 13 دولة

ألغت السلطات السعودية، إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا، المُلقحين ضد كورونا، بالدخول في حجر صحي، وذلك إبتداءً من 20 ماي.

وتفرض المملكة حاليا على جميع الوافدين من الخارج الحجر لفترة تتراوح من 7 إلى 14 يوما.

وأبقت المملكة، على حظر دخول القادمين من 20 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات.

كما مددت السلطات السعودية، القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول.

وأعلنت السعودية استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى 13 دولة.

وتتمثل هذه الدول في كل من: ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، إيران، وتركيا.

وكذا دول أرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، روسيا البيضاء، والهند