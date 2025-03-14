السعودية تُهنئ الجزائر على المكتسبات المحققة لصالح المرأة

تحادثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مع رئيسة مجلس الأسرة بالمملكة العربية السعودية رئيسة الوفد السعودي المشارك في الدورة 69 للجنة وضع المرأة التي تعقد بهيئة الأمم المتحدة.

وأعربت رئيس الوفد السعودي عن إعجابها بالتجربة الجزائرية مهنأة الجزائر على المكتسبات المحققة لصالح المرأة. خاصة القرار الاستثنائي بتمديد عطلة الأمومة.

وحسب بيان للوزارة، استعرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال حماية المرأة، وتحقيق التمكين الإقتصادي. سيما ما تعلق منها بقرار رئيس الجمهورية بتمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر.

كما تطرقت الوزيرة إلى مكتسبات المرأة الجزائرية، التي تتبوأ اليوم لتحتل مراتب هامة في مختلف المجالات والتخصصات.

وأكدت الوزيرة أن المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الجزائرية اليوم هي امتداد لبطولات حرائر الثورة التحريرية المباركة. وبطلات المقاومة اللاتي ارعبن المستعمر الفرنسي بالأمس. وقدمن أروع الأمثلة في الذود عن الوطن.

وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني للأسرة والمرأة بالجزائر ونظيره السعودي.