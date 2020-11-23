السعودية: حريق خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة عمل إرهابي

وقع مساء اليوم الإثنين إنفجار على مستوى خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة عمل إرهابي.

ووفق وكالة الانباء السعودية سقوط قذيفة بمحطة توزيع المنتجات البترولية تيبب في حريق مهول بأحد خرانات المحطة.

وأضاف ذات المصدر فقد تم السيطرة على الحريق وإخماده من قبل فرق الإطفاء ومن حسن الحظ لم يتم تسجيل ضحايا .

وأشار ت وأس أن “المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.”