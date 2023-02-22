السعودية.. حسابات مجهولة تأجج الفتن بين الشعب الجزائري والسعودي

قال سفير السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، إن “محاولات بائسة للفتنة بين الجزائريين والسعوديين، تقف ورائها حسابات مجهولة”.

كما أكد السفير السعودي، أن هذه المحاولات لن تؤثر على “العلاقة الراسخة” بين الشعبين. في حين، أشار، قال البصيري في تصريح للصحافة، إلى أن المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، لا تعبّر إطلاقا عن المشاعر الصادقة”. و”الراسخة بين السعوديين والجزائريين”.

وتابع سفير خادم الحرمين في الجزائر يقول “إنني على ثقة أن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، سيؤدي إلى إخفاقها وفشلها”. مؤكدا أن “ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفرقة والانقسام”.

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وكان قد وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

كما تندرج هذه الرسالة، في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي. ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

في حين، قام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. حيث تم استقباله اليوم بالرياض من قبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

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