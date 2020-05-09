السعودية.. رفع الإجراءات الإحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة

رفعت السلطات السعودية، الإجراءات الاحترازية، عن 6 أحياء في المدينة المنورة، اعتبار من اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن وزارة الداخلية، أنه قد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في 27 مارس في أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة بالمدينة المنورة.

ويسمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وكشفت آخر حصيلة لوزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة إلى 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 37136.