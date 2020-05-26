السعودية.. رفع الحجر الشامل والإبقاء على تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر

كشفت السلطات السعودية أنها ستبدأ بتخفيف القيود على التنقل والسفر هذا الأسبوع، لكن تعليق الحج والعمرة سيبقى حتى إشعار آخر.

افادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءا من 21 جوان المقبل.

وأكدت ذات الوكالة أن تعليق الحج والعمرة سيبقى حتى اشعار آخر.

حيث ستشهد المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليتحول من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.