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السعودية.. سقوط طائرة بسبب خلل فني

بقلم أسماء.ع
السعودية.. سقوط طائرة بسبب خلل فني
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، عن سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية، ونجاة طاقمها الجوي.

كما أوضح، العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن “إحدى طائرات القوات الجوية المقاتلة من نوع (ف-15 إس) سقطت مساء أمس الأحد”. وهذا نتيجة “خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية”.

في حين، أشار إلى نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، وأنه لا يوجد أي إصابات. أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. مضيفا أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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