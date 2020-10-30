السعودية: شاهد.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصطدم بإحدى الأبواب

إقتحمت سيارة مساء اليوم الجمعة ساحة الحرم المكي بمكة المكرمة في السعودية وإصطدمت بإحدى البوابات.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي إٌقتحام سيارة مجهولة ساحة الحرم المكي ما أحدث حالة إستنفار .

ووفق ما نقلته صحيفة الوئام السعودية أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، حيث أسرع رجال الامن بتوقيف صاحب المركبة.

وأضاف ذات المصدر أن صاحب المركبة يعاني من إضطرابات عقلية.

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

رجال الأمن يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/cO5HbM2O5h — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

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