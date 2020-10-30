السعودية: شاهد.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصطدم بإحدى الأبواب

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السعودية: شاهد.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصطدم بإحدى الأبواب
بقلم م . فيصل

إقتحمت سيارة مساء اليوم الجمعة ساحة الحرم المكي بمكة المكرمة في السعودية وإصطدمت بإحدى البوابات.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي إٌقتحام سيارة مجهولة ساحة الحرم المكي ما أحدث حالة إستنفار .

ووفق ما نقلته صحيفة الوئام السعودية أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، حيث أسرع رجال الامن بتوقيف صاحب المركبة.

وأضاف ذات المصدر أن صاحب المركبة يعاني من إضطرابات عقلية.

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