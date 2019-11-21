السعودية عضو بالمجلس التنفيذي لليونسكو حتى 2023

تمكنت المملكة العربية السعودية من الظفر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة الممتدة من العام 2019 إلى 2023

وسيعطي فوز المملكة بالعضوية فرصة لها للمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات على المستوى الدولي.

ويأتي فوز السعودية بهذه العضوية الفوز بعد جهود كبيرة بذلتها في الحملة الانتخابية، والتي تضمنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية العام 2018.

وتعد المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو منذ عام 1946.

كما يأتي فوز السعودية بهذا المنصب في إطار تحقيق رؤية 2030 التي تركز على حماية الموروث التاريخ وتعزيز الابتكار.