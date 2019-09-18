السعودية: عودة إنتاج النفط بالكامل نهاية شهر سبتمبر الجاري

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن أرامكو ستستعيد إنتاجها النفطي نهاية الشهر الجاري.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن متوسط الإنتاج سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف الوزير ،حسب مانقلته وكالة “رويترز”، أنه تم إستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة الهجمات على منشأتين النفطيتين

وقال أن المملكة ستصل بالطاقة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميا نهاية سبتمبر و12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر.

وتحدث عن عودة عمل الشركة بطاقة تكرير النفط بقدرتها الكاملة .

وقال أنه هناك ما يكفي لتزويد الأسواق المحلية بتجاوز مخزونات أرامكو 60 مليون برميل من النفط الخام.

كما قالت وزارة الخارجية أن التحقيقات الأولية تشير إلى إستخذام أسلحة إيرانية في الهجوم

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