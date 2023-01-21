السعودية.. لا قيود على النساء في البحر وحجز الفنادق دون عقد زواج

كشف أحد كبار مسؤولي السفر في مشروع البحر الأحمر المعروف باسم “وجهة البحر الأحمر” أن السعودية لن تفرض أي قيود على النساء. حيث قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي”لن تكون هناك قيود على النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وبحسب موقع “Hotelier”، أضافت خلال ردها على سؤال أحد الصحفيين:”لا يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة”. و”لن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان”.

كما تابعت:”لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا”. “لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا”. و”ستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر”.

ووفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم بدبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية “RSG” لخطط البحر الأحمر بـ2023 وما بعده. مع الإشارة إلى أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولى.

وقالت بيتيناتي:”الأصالة هي جوهر الشركة نهدف إلى تطوير رحلات لا تنسى وتجارب شخصية”. “ينمو قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة رائعة ويقدم وعودا هائلة”. وأضافت:”هدفنا هو إشراك سوق دول مجلس التعاون الخليجي في رواية القصص الأصيلة والمبتكرة التي ترسم صورة سامية للبحر الأحمر”. “كان دخول السوق في أبو ظبي ودبي بداية مناسبة لرحلة نابضة بالحياة للوجهة في الإمارات العربية المتحدة”. و”عند اكتماله في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية”. و”أكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.

و”ستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية”. و”في ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.”